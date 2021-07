La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Beach Tour Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Plage des Bretons 44420 La turballe, le jeudi 29 juillet à 09:00

Encadré par SDJES Village itinérant de sensibilisation multi-activités : Test d'aisance aquatique, prévention solaire et sur le tabac, initiation aux gestes de premiers secours, etc.

2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T19:00:00

