Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer BEACH TOUR Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

BEACH TOUR Piriac-sur-Mer, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Piriac-sur-Mer. BEACH TOUR 2021-07-22 12:30:00 – 2021-07-22 19:00:00

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Pour une baignade et un nautisme en toute sécurité, venez participer à cette journée ! – Initiations aux gestes de premiers secours

– Démonstrations de sauvetage en mer

– Animations ludiques autour du sauvetage sportif

– Tests de connaissances sur le permis côtier

– Quizz baignade de l’été Organisé par la DDCS 44 © ras-slava – Fotolia.com Pour une baignade et un nautisme en toute sécurité, venez participer à cette journée ! – Initiations aux gestes de premiers secours

– Démonstrations de sauvetage en mer

– Animations ludiques autour du sauvetage sportif

– Tests de connaissances sur le permis côtier

– Quizz baignade de l’été Organisé par la DDCS 44 © ras-slava – Fotolia.com dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Ville Piriac-sur-Mer lieuville 47.38028#-2.54928