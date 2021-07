La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique BEACH TOUR La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

BEACH TOUR 2021-07-29

La Turballe Loire-Atlantique La Turballe Encadré par SDJES

Village itinérant de sensibilisation multi-activités : Test d’aisance aquatique, prévention solaire et sur le tabac, initiation aux gestes de premiers secours, etc. animations@laturballe.fr +33 2 40 11 88 00 https://laturballe.fr/ Encadré par SDJES

