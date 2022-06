BEACH TOUR

2022-07-26 12:30:00 – 2022-07-26 19:00:00 Animations et ateliers de sensibilisation sur la sécurité des pratiques sportives en lien avec l’eau : initiation aux gestes de premiers secours, quizz, test d’aisance aquatique pour les enfants. Avec la participation, notamment, de la SNSM et des maîtres-nageurs sauveteurs. Animations et ateliers de sensibilisation sur la sécurité des pratiques sportives en lien avec l’eau : initiation aux gestes de premiers secours, quizz, test d’aisance aquatique pour les enfants. Avec la participation, notamment, de la SNSM et des maîtres-nageurs sauveteurs. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

