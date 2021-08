Beach Tennis Tour FFT 2021 Plage du Nau, 28 août 2021, Le pouliguen.

Beach Tennis Tour FFT 2021

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Plage du Nau

Les différents tournois : * BT 100 Loisirs : Avoir un classement > Dames N°150 et Messieurs N°200 (ouvert aux joueurs débutants et initiés) * BT 100 Jeunes U18 : Etre né(e) entre 2003 et 2008 (ouvert aux joueurs débutants et initiés) * BT 200 Mixtes : tournoi ouvert à tous les licenciés * BT 1000 Seniors : tournoi ouvert à tous les licenciés (ouvert aux joueurs confirmés) Conditions d’inscription : * Etre licencié(e) 2021 Inscription par téléphone ou mail: goyal.christine123@gmail.com

Plage du Nau Devant le poste de secours 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T20:00:00;2021-08-29T09:00:00 2021-08-29T20:00:00