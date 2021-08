Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche, Port-Bail-sur-Mer Beach Tennis Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Beach Tennis Port-Bail-sur-Mer, 28 août 2021, Port-Bail-sur-Mer. Beach Tennis 2021-08-28 14:00:00 – 2021-08-28 18:00:00

Port-Bail-sur-Mer Manche Animations tout l’après-midi pour découvrir le beach tennis. Match amicaux, concours de plongeons. Buvette sur place. Animations tout l’après-midi pour découvrir le beach tennis. Match amicaux, concours de plongeons. Buvette sur place. tennisportbail@gmail.com Animations tout l’après-midi pour découvrir le beach tennis. Match amicaux, concours de plongeons. Buvette sur place. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Ville Port-Bail-sur-Mer lieuville 49.32759#-1.72205