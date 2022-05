Beach Sports de l’été : Beach-rugby / Spike-ball / Beach-volley

Beach Sports de l’été : Beach-rugby / Spike-ball / Beach-volley, 2 juillet 2022, . Beach Sports de l’été : Beach-rugby / Spike-ball / Beach-volley

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 19:00:00 Rejoignez-nous sur la plage de l’estacade tous les samedis du 10/07 au 28/08 pour des séances sportives

Au programme de ce samedi : Beach-rugby / Spike-ball / Beach-volley

14h à 15h initiations découvertes – 15h30 à 19h : tournois (1 sport/heure)

Gratuit – Inscriptions sur place – Lots à gagner (partenaires Super U – Crédit mutuel – Adishatz) Rejoignez-nous sur la plage de l’estacade tous les samedis du 10/07 au 28/08 pour des séances sportives

Au programme de ce samedi : Beach-rugby / Spike-ball / Beach-volley

14h à 15h initiations découvertes – 15h30 à 19h : tournois (1 sport/heure)

Gratuit – Inscriptions sur place – Lots à gagner Rejoignez-nous sur la plage de l’estacade tous les samedis du 10/07 au 28/08 pour des séances sportives

Au programme de ce samedi : Beach-rugby / Spike-ball / Beach-volley

14h à 15h initiations découvertes – 15h30 à 19h : tournois (1 sport/heure)

Gratuit – Inscriptions sur place – Lots à gagner (partenaires Super U – Crédit mutuel – Adishatz) dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville