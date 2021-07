Beach-Soccer Saint-Lunaire, 9 août 2021-9 août 2021, Saint-Lunaire.

Beach-Soccer 2021-08-09 – 2021-08-09

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Beach-Soccer à la plage de Longchamp. Groupe pour les 8-10 ans, 11-13 ans et 14 ans et plus.

Gratuit.

Lundi 9 août 2021 – 14h30 – Plage de Longchamp

sports.mairie@saint-lunaire.fr +33 6 17 70 26 80

