Tournoi de football sur plage devant le club nautique aux Amiets à Cléder.

Tournoi ouvert au U8-seniors, masculin et féminin.

Ambiance musical et festive.

Buvette et restauration sur place.

jdubois.usc@gmail.com +33 6 75 06 75 50

