Beach Soccer avec la ligue de foot Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Pléneuf Val André

Beach Soccer avec la ligue de foot Pléneuf-Val-André, 11 juillet 2022, Pléneuf-Val-André. Beach Soccer avec la ligue de foot Pléneuf-Val-André

2022-07-11 – 2022-07-11

Pléneuf-Val-André 22370 Structure gonflable sur la plage du Val André jusqu’à 17h. Inscriptions à partir de 13h30: S’inscrire individuellement ou par équipes de 5 auprès de l’animateur. Match et animations de 14h à 17h. +33 2 99 35 44 61 http://www.footbretagne.fff.fr/ Structure gonflable sur la plage du Val André jusqu’à 17h. Inscriptions à partir de 13h30: S’inscrire individuellement ou par équipes de 5 auprès de l’animateur. Match et animations de 14h à 17h. Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 22370, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Ville Pléneuf-Val-André lieuville Pléneuf-Val-André Departement 22370

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Beach Soccer avec la ligue de foot Pléneuf-Val-André 2022-07-11 was last modified: by Beach Soccer avec la ligue de foot Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 11 juillet 2022 22370 Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André 22370