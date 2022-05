Beach soccer avec la ligue de Bretagne de Foot

Beach soccer avec la ligue de Bretagne de Foot, 1 août 2022, . Beach soccer avec la ligue de Bretagne de Foot

2022-08-01 – 2022-08-01 Structure gonflable sur la plage du Val André. Inscription à partir de 13h30 : s’inscrire individuellement ou par équipes de 5 auprès de l’animateur. Structure gonflable sur la plage du Val André. Inscription à partir de 13h30 : s’inscrire individuellement ou par équipes de 5 auprès de l’animateur. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville