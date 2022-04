BEACH RUGBY PORNICHET Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le beach rugby se pratique sans plaquage ni contact. Animations proposées par le Comité local de coordination Pays de la Loire en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Gratuit Retrouvez prochainement plus d’infos sur cette page 100 % beach Rugby pour tous Le ballon ovale est à l’honneur à travers des mini-tournois et différents ateliers

