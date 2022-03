Beach Rugby Five Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Beach Rugby Five Marseille 8e Arrondissement, 14 juillet 2022, Marseille 8e Arrondissement. Beach Rugby Five avenue Georges Pompidou Parc Balnéaire du Prado Marseille 8e Arrondissement

2022-07-14 – 2022-07-17 avenue Georges Pompidou Parc Balnéaire du Prado

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ce sera l’occasion la première décennie de l’Européan Beach Rugby Association (EBRA), dont cet événement est depuis 2021 la seule étape Française de Beach Rugby Five à plaquer sur le sable de ce circuit européen. 21e édition du South Beach Rugby Five . http://www.beach-rugby.com/ Ce sera l’occasion la première décennie de l’Européan Beach Rugby Association (EBRA), dont cet événement est depuis 2021 la seule étape Française de Beach Rugby Five à plaquer sur le sable de ce circuit européen. avenue Georges Pompidou Parc Balnéaire du Prado Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse avenue Georges Pompidou Parc Balnéaire du Prado Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville avenue Georges Pompidou Parc Balnéaire du Prado Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/

Beach Rugby Five Marseille 8e Arrondissement 2022-07-14 was last modified: by Beach Rugby Five Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement 14 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône