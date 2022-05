Beach Rowing sprint Istres, 22 mai 2022, Istres.

Beach Rowing sprint Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Istres

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 13:00:00 Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette

Istres Bouches-du-Rhône

Cette manifestation à la fois sportive et conviviale, rassemblera une soixantaine

de participants qui s’affronteront dans nombreuses courses d’aviron (double homme, double femme, solo homme et femme, etc..). Opposant les clubs riverains de l’étang de Berre, elle est destinée à donner une image plus accessible et plus attrayante de la pratique de l’aviron. C’est aussi l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir, à un public large et familial, l’étang de Berre, un plan d’eau exceptionnel.



Les spectateurs pourront aussi profiter du site de la Romaniquette pour pique-niquer.



Les épreuves, à la fois physiques et techniques consistent en plusieurs courses

de 500 m (2x 250m). Les concurrents prennent leur départ sur la plage puis

embarquent sur leur bateau et s’engagent dans une courses effrénée de 500 m allerretour, avec un périlleux virement de bouée à mi-chemin… A leur retour, ils doivent débarquer rapidement, mobiliser leur dernière forces pour se précipiter sur une borne afin de valider leur victoire …



On espère un public nombreux et enthousiaste ainsi que des conditions météo optimales.

Première édition de la BEACH ROWING SPRINT à Istres sur la plage de la Romaniquette. Organisé par l’ANOI, en partenariat avec la FFA

anoi.istrium@wanadoo.fr +33 4 42 56 16 50 http://www.anoi-club-voile-istres.org/

dernière mise à jour : 2022-05-02 par