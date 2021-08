Deauville Deauville Calvados, Deauville Beach Polo – Barrière Deauville Polo Cup Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville Calvados A l’occasion la Barrière Deauville Polo Cup, qui se déroule du 7 au 29 août, des matchs de Beach Polo niveau club ado sont organisés sur la plage de Deauville. Une occasion unique de découvrir ce sport dans un cadre magique et de manière ludique, tous les matchs sont commentés. Les habitants, vacanciers ou simples curieux pourront découvrir ce sport spectaculaire dans un cadre magique. Rendez-vous sur la plage côté digue. Le programme complet de la Barrière Deauville Polo Cup :

– Coupe d’Argent : du 7 au 15 août

– Ladies Polo Cup, 12/16 goals : du 11 au 14 août

– Coupe de Bronze, 6/8 goals : du 16 au 27 août

