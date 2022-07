Beach Party Lauterbourg Lauterbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lauterbourg

Beach Party Lauterbourg, 13 juillet 2022, Lauterbourg. Beach Party

Lauterbourg Bas-Rhin

2022-07-13 – 2022-07-13 Lauterbourg

Bas-Rhin Lauterbourg EUR L’été est là! Venez vibrer et danser pour une soirée aux sonorités disco house les pieds dans le sable au bord de l’eau ! 6 heures de DJ-set house disco non-stop sous le soleil et les palmiers. Possibilités de se restaurer sur place :

Tartes flambées, bières, vin, cocktails et bien plus! L’été est là! Venez vibrer et danser pour une soirée aux sonorités disco house les pieds dans le sable au bord de l’eau ! 6 heures de DJ-set house disco non-stop sous le soleil et les palmiers. Possibilités de se restaurer sur place :

Tartes flambées, bières, vin, cocktails et bien plus! +33 7 71 57 41 31 L’été est là! Venez vibrer et danser pour une soirée aux sonorités disco house les pieds dans le sable au bord de l’eau ! 6 heures de DJ-set house disco non-stop sous le soleil et les palmiers. Possibilités de se restaurer sur place :

Tartes flambées, bières, vin, cocktails et bien plus! Lauterbourg

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lauterbourg Autres Lieu Lauterbourg Adresse Lauterbourg Bas-Rhin Ville Lauterbourg lieuville Lauterbourg Departement Bas-Rhin

Lauterbourg Lauterbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauterbourg/

Beach Party Lauterbourg 2022-07-13 was last modified: by Beach Party Lauterbourg Lauterbourg 13 juillet 2022 Lauterbourg, Bas-Rhin

Lauterbourg Bas-Rhin