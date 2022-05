“BEACH LEVEZOU TOUR” Granouillac

“BEACH LEVEZOU TOUR” Granouillac, 21 juillet 2022, . “BEACH LEVEZOU TOUR” Granouillac

2022-07-21 – 2022-07-21 EUR Les tournois sont ouverts à tous les jeunes de + de 12 ans. Les animations sont ouvertes à tous. Gratuit. Rdv sur la plage de Granouillac à 15h. Repli au gymnase si mauvais temps. Retrouvez le "Beach Lévézou Tour" tout l'été sur les plages du Lévézou : un tournoi sportif de 15h à 17h avec Fred ! Information: 06 30 26 62 64.

