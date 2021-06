Beach hand ball Compreignac Compreignac, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, CompreignacCompreignac.

Beach hand ball 2021-07-06 – 2021-07-06

Compreignac Haute-Vienne Compreignac Haute-Vienne

Compreignac En juillet : les mardis 06, 20, 27 de 19h à 22h, les mercredis 21 et 28 de 16h à 20h, les jeudis 08, 15, 22, 29 de 16h à 20h. En août : les mardis 03, 10, 17 et 24 de 19h à 22h, le mercredi 11 de 16h à 20h, les jeudis 05, 12, 19 et 26 de 16h à 20h. Au site de Chabannes. Gratuit. Maison du lac Saint-Pardoux 05 55 71 04 40.

Proposé par le comité départemental de hand ball.

info@lacsaintpardoux.fr +33 5 55 71 04 40 http://www.lacsaintpardoux.fr/

En juillet : les mardis 06, 20, 27 de 19h à 22h, les mercredis 21 et 28 de 16h à 20h, les jeudis 08, 15, 22, 29 de 16h à 20h. En août : les mardis 03, 10, 17 et 24 de 19h à 22h, le mercredi 11 de 16h à 20h, les jeudis 05, 12, 19 et 26 de 16h à 20h. Au site de Chabannes. Gratuit. Maison du lac Saint-Pardoux 05 55 71 04 40.

dernière mise à jour : 2021-06-26 par OT Monts du Limousin