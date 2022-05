BEACH DERBY CHALLENGE : CONCOURS DE LONGE CÔTE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique La Baule-Escoublac Open Atlantique de longe côte au profit de la SNSM Participez à un challenge de longe-côte dans notre magnifique baie. RDV au Club des Korrigans à 13h30

Départs :

14h00 : parcours 6km, International – Records

14h30 : parcours 3km, Pro – Coach – Runner

