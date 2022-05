Beach Cross Berck, 15 octobre 2022, Berck.

Beach Cross Esplanade Parmentier Berck

2022-10-15 – 2022-10-16

Esplanade Parmentier Berck 62600

Berck Le Beach Cross, lancera de, nouveau, le Championnat de France des Sables 24MX. Pilotes professionnels ou amateurs en MX1, MX2, Vétérans, Kids, Junior et Quads viendront en découdre sur le sable berckois, dans cette course en format cross. De biens beaux duels s’annoncent et on peut s’attendre au du très beau spectacle !

Programme à venir

touquetautomoto@gmail.com +33 3 21 06 30 78

dernière mise à jour : 2022-05-06 par