Beach Atlantic’ Le Village au Bord de la Mer Espaces Libres, 10 juillet 2022, Saint-Hilaire-de-Riez.

Beach Atlantic’

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à Le Village au Bord de la Mer Espaces Libres

Fan de sports de plage ? ———————— . Rejoins-nous en Vendée où un air de Copacabana flottera sur la côte Atlantique. Au programme : Beach soccer et Beach ball. Nous profiterons du parc de 5 hectares du centre de vacances pour organiser de belles balades en vélo. Lors d’ateliers organisés par tes animateurs, tu pourras selon ton choix, fabriquer ton cerf-volant ou encore construire ta manche à air. Une fois que tu auras créé ton cerf volant, il ne te restera plus qu’à le faire voler. Des cerfs-volants géants seront également à ta disposition pendant le séjour ; tu pourras apprendre à réaliser des figures et la voltige du cerf-volant avec l’aide de tes animateurs. L’équipe d’animation te fera découvrir également des jeux traditionnels tel que le Mölkky (jeu de quilles finlandais)… Au cours du séjour, nous te proposons également une séance d’initiation au cirque, à moins que tu préfères faire le parcours du minigolf du centre, ou encore du tir à l’arc. Tu choisiras, selon tes envies. Ces activités demandent beaucoup de dextérité ! Au cours de ta colonie de vacances, nous ferons le plein de sensations lors d’une journée au parc aquatique «Atlantic-Toboggan» avec ses piscines chauffées, ses 8 pistes de toboggans, sa rivière à bouées et sa piscine à vagues. A tout cela, s’ajouteront des jeux, veillées, baignades dans l’océan et dans la piscine chauffée et surveillée du centre de vacances. Dans l’eau ou sur le sable, ici tu te régaleras à coup sûr !

599 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Village au Bord de la Mer Espaces Libres 25 Avenue de la Pége 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T08:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T20:00:00