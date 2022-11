Beach Art Festival 2023 Fort-Mahon-Plage, 15 septembre 2023, Fort-Mahon-Plage.

Beach Art Festival 2023

Boulevard maritime Nord Fort-Mahon-Plage Somme

2023-09-15 09:00:00 – 2023-09-17 18:00:00

Fort-Mahon-Plage

Somme

Rendez-vous les 15, 16 & 17 septembre 2023

Pour cette nouvelle aventure familiale & festive :

Prenez en plein les yeux devant la qualité et l’imagination des œuvres éphémères. Écoutez votre âme d’enfant et essayez toutes les animations originales et décalées. Dansez aux sons des notes festives. Échangez avec les beach artistes. Admirez les performances artistiques. Dénichez de jolies créations au March’éco. Participez au nettoyage de plage. Améliorez votre fréquence vibratoire au sein de l’espace bien être. Bronzez et respirez l’air marin. Émerveillez vous pendant le spectacle crépusculaire. Faîtes de jolies photos souvenirs.

En bref : Venez partager vos ondes positives et votre bonne humeur .

Au programme:

* Un march’Éco du recyclage avec des créations originales autour d’objets détournés

* Un Showroom de marques écolos et d’initiatives innovantes

* Des ateliers enfants basés sur la récup’

* Des nettoyages de plage encadrés

* Des jeux, manèges et animations décalées et écolos, recycleuse, parcours enfants…

* Des stands d’associations nature

* Des œuvres participatives

* Concours de beach art sur le sable (enfant, famille et Pro)

* Concerts

* Une soirée crépusculaire et féerique

… et plains d’autres surprises !!!

Infos à venir ….

+33 3 22 23 36 00

Fort-Mahon-Plage

