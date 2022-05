Beach Art Festival, 10 septembre 2022, .

Beach Art Festival

2022-09-10 – 2022-09-11

Le Beach Art Festival … Pour vivre la planète « grandeur nature » !

On vous donne rendez-vous les 10 et 11 SEPTEMBRE 2022 pour un week-end coloré, enjoué, engagé et plein d’ondes positives pour la planète !

Un festival unique en France mêlant Land Art et éco-attitude !

Au départ, c’est un challenge ouvert à tous, où chacun peut laisser s’exprimer sa créativité sur le sable … A l’aide d’outils primaires (ramasse feuille, râteau, bâton, corde) naissent alors des fresques géantes, des dessins qui surprennent, qui attendrissent, qui éveillent les consciences, qui à chaque fois nous émerveillent…. Des messages éphémères qui partiront avec la marée, comme des bouteilles à la mer

Artistes talentueux mondialement connus ou famille en week-end, chacun, avec son style, son d’imagination, viennent s’exprimer sur la plage, un moment de partage et de convivialité

Le Beach Art Festival , c’est aussi un aventure à part entière, une expérience à vivre ensemble pour s’amuser et se faire un joli souvenir. Un rendez-vous GREEN ET ENGAGE pour s’intéresser à l’environnement sans se prendre la tête. On s’interroge sur la préservation de l’environnement et la sensibilisation au respect de la nature de manière ludique et positive ! On participe au nettoyage de plage, ou à la création d’une œuvre participative, on flâne au marché du recyclage, on joue sur des manèges drôles et décalés au son de la musique festive, on met la main à la pâte lors des ateliers créatifs pour les enfants autour des déchets .

On échange avec des artistes, des bénévoles engagés, des amoureux de la planète ! On découvre des start-ups qui créent des objets pour un futur meilleur et plus propre. On refait le monde avec des aventuriers explorateurs qui nous raconte leurs voyages à travers le monde et leurs engagements. Bref une pépinière de personnes volontaires et positives à absolument rencontrer !

Attention événement soumis aux conditions météo.

Le Beach Art Festival … Pour vivre la planète « grandeur nature » !

On vous donne rendez-vous les 10 et 11 SEPTEMBRE 2022 pour un week-end coloré, enjoué, engagé et plein d’ondes positives pour la planète !

Un festival unique en France mêlant Land Art et éco-attitude !

Au départ, c’est un challenge ouvert à tous, où chacun peut laisser s’exprimer sa créativité sur le sable … A l’aide d’outils primaires (ramasse feuille, râteau, bâton, corde) naissent alors des fresques géantes, des dessins qui surprennent, qui attendrissent, qui éveillent les consciences, qui à chaque fois nous émerveillent…. Des messages éphémères qui partiront avec la marée, comme des bouteilles à la mer

Artistes talentueux mondialement connus ou famille en week-end, chacun, avec son style, son d’imagination, viennent s’exprimer sur la plage, un moment de partage et de convivialité

Le Beach Art Festival , c’est aussi un aventure à part entière, une expérience à vivre ensemble pour s’amuser et se faire un joli souvenir. Un rendez-vous GREEN ET ENGAGE pour s’intéresser à l’environnement sans se prendre la tête. On s’interroge sur la préservation de l’environnement et la sensibilisation au respect de la nature de manière ludique et positive ! On participe au nettoyage de plage, ou à la création d’une œuvre participative, on flâne au marché du recyclage, on joue sur des manèges drôles et décalés au son de la musique festive, on met la main à la pâte lors des ateliers créatifs pour les enfants autour des déchets .

On échange avec des artistes, des bénévoles engagés, des amoureux de la planète ! On découvre des start-ups qui créent des objets pour un futur meilleur et plus propre. On refait le monde avec des aventuriers explorateurs qui nous raconte leurs voyages à travers le monde et leurs engagements. Bref une pépinière de personnes volontaires et positives à absolument rencontrer !

Attention événement soumis aux conditions météo.

Le Beach Art Festival … Pour vivre la planète « grandeur nature » !

On vous donne rendez-vous les 10 et 11 SEPTEMBRE 2022 pour un week-end coloré, enjoué, engagé et plein d’ondes positives pour la planète !

Un festival unique en France mêlant Land Art et éco-attitude !

Au départ, c’est un challenge ouvert à tous, où chacun peut laisser s’exprimer sa créativité sur le sable … A l’aide d’outils primaires (ramasse feuille, râteau, bâton, corde) naissent alors des fresques géantes, des dessins qui surprennent, qui attendrissent, qui éveillent les consciences, qui à chaque fois nous émerveillent…. Des messages éphémères qui partiront avec la marée, comme des bouteilles à la mer

Artistes talentueux mondialement connus ou famille en week-end, chacun, avec son style, son d’imagination, viennent s’exprimer sur la plage, un moment de partage et de convivialité

Le Beach Art Festival , c’est aussi un aventure à part entière, une expérience à vivre ensemble pour s’amuser et se faire un joli souvenir. Un rendez-vous GREEN ET ENGAGE pour s’intéresser à l’environnement sans se prendre la tête. On s’interroge sur la préservation de l’environnement et la sensibilisation au respect de la nature de manière ludique et positive ! On participe au nettoyage de plage, ou à la création d’une œuvre participative, on flâne au marché du recyclage, on joue sur des manèges drôles et décalés au son de la musique festive, on met la main à la pâte lors des ateliers créatifs pour les enfants autour des déchets .

On échange avec des artistes, des bénévoles engagés, des amoureux de la planète ! On découvre des start-ups qui créent des objets pour un futur meilleur et plus propre. On refait le monde avec des aventuriers explorateurs qui nous raconte leurs voyages à travers le monde et leurs engagements. Bref une pépinière de personnes volontaires et positives à absolument rencontrer !

Attention événement soumis aux conditions météo.

flow

dernière mise à jour : 2021-11-15 par