Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Beach Art à Lacanau Océan (sortie art & nature) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Beach Art à Lacanau Océan (sortie art & nature) Lacanau, 30 octobre 2021, Lacanau. Beach Art à Lacanau Océan (sortie art & nature) Lacanau

2021-10-30 13:30:00 – 2021-10-30 17:30:00

Lacanau Gironde Une journée pour collecter les déchets sur la plage et les transformer en créations artistiques !

Réservation obligatoire auprès d’Ecoacteurs en Médoc au 06 59 62 19 18 / tourisme@ecoacteursenmedoc.fr Une journée pour collecter les déchets sur la plage et les transformer en créations artistiques !

Réservation obligatoire auprès d’Ecoacteurs en Médoc au 06 59 62 19 18 / tourisme@ecoacteursenmedoc.fr Une journée pour collecter les déchets sur la plage et les transformer en créations artistiques !

Réservation obligatoire auprès d’Ecoacteurs en Médoc au 06 59 62 19 18 / tourisme@ecoacteursenmedoc.fr Lacanau

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Ville Lacanau lieuville Lacanau