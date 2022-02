BE-OPERA Tonneins, 4 avril 2022, Tonneins.

BE-OPERA La Manoque Cours de Verdun Tonneins

2022-04-04 20:00:00 – 2022-04-04 22:00:00 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

L’Ecole des Arts et l’Inspection Académique 47 osent un pari ambitieux en créant un opéra pour enfant par les élèves des écoles élémentaires de la ville. À la croisée du conte de fée, du

polar et du jazz, cet évènement permettra aux élèves de s’exprimer à travers le chant choral, la danse et le théâtre.

Organisé par l’Ecole des Arts, Inspection Académique 47 et la Ville de Tonneins.

+33 5 53 79 45 99

Ecole des Arts Tonneins

