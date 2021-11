Béziers Béziers Béziers, Hérault BE MUSICA – CONCERT CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Matthew Sharp et Aisha Orazbayeva vous proposent un concert classique et contemporain dans un lieu inattendu à Béziers.

À la narration de ce spectacle inédit, secret et intimiste, Marion Trintignant.

