Le Livr’Troquet Be Liv’In Herbignac, 29 septembre 2023, Herbignac.

Le Livr’Troquet 29 septembre 2023 – 23 février 2024, les vendredis Be Liv’In

Un vendredi par mois au Be Liv’In.

Si lire est une joie, partager ses lectures se révèle souvent tout aussi stimulant.

Dans cette ambiance chaleureuse et conviviale, autour d’un verre marquant la fin de semaine, se réuniront les participants désireux de faire vivre ce rdv en mettant en commun, avec l’appui des bibliothécaires, leurs découvertes et coups de coeur.

Ouvert à tous.

Be Liv'In 1 rue Saint-Cyr 44410 Herbignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:30:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00

2024-02-23T18:30:00+01:00 – 2024-02-23T20:00:00+01:00

CULTURE LITTRATURE