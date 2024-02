Be Curious MayBe Jazz Ray Anderson Espace Noriac Limoges, jeudi 22 février 2024.

Be Curious MayBe Jazz Ray Anderson Espace Noriac Limoges Haute-Vienne

À 20h.

Trombone Ray Anderson

Joueur extrêmement lyrique et un texturiste audacieux, un soliste à la sonorité chaude et naturelle et un innovateur sans attaches. Un album solo de trombone n’est pas une marchandise courante, car l’instrument est considéré comme un peu encombrant, peu maniable ou bourru. Dans les mains d’un maître comme Ray Anderson, on se demande toutefois comment ces préjugés ont pu naître, car il fait simplement toute la musique avec son cuivre.

Réservations via le site (en lien). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@eclatsdemail.com

