BE A BOSS – FINALE Cité Internationale Universitaire de Paris, 30 septembre 2021-30 septembre 2021, Paris.

BE A BOSS – FINALE

Cité Internationale Universitaire de Paris, le jeudi 30 septembre à 09:00

**BE A BOSS : Journée de clôture** ———————————- La participation à cet événement est gratuite pour les étudiantes, porteuses de projet, entrepreneures, et pour les partenaires de Be a boss. Elle est payante pour les autres catégories de participant.e.s. Lors de cette journée de clôture en format hybride, vous allez pouvoir assister aux pitchs des 14 finalistes sélectionnées pendant le Be a boss Tour regroupant les 7 étapes régionales ; l’occasion de découvrir les 3 lauréates qui seront récompensées en fin de journée. Mais pas que ! Des femmes entrepreneures inspirantes seront présentes pour échanger avec vous, ainsi que les principaux acteurs de l’écosystème qui seront là pour vous rencontrer et networker afin de faciliter vos démarches professionnelles. Différentes interventions sont également prévues, telles que des témoignages d’entrepreneures, des tables rondes, des keynotes sur des thématiques liées à l’entrepreneuriat. En clair : 14 finalistes, 3 lauréates, 20 speakers, alors n’hésitez plus et inscrivez-vous pour assister à une journée 100% femmes entrepreneures !

Voir conditions d’inscription

Rendez-vous pour la grande finale du Be a boss Tour 2021 ! Journée de clôture en format hybride, vous allez pouvoir assister aux pitchs des 14 finalistes sélectionnées pendant le Be a boss Tour

Cité Internationale Universitaire de Paris 17 Boulevard Jourdan, 75017 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T16:00:00