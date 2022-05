BD’RÉPIAN DEVIENT LE FESTIVAL LUDIBULLE Hérépian, 22 mai 2022, Hérépian.

2022-05-22 – 2022-05-22

Hérépian Hérault

Ludibulle est un nouveau festival créé autour des livres, notamment de la BD jeunesse, et des jeux ! nRendez-vous à Hérépian – place Etienne Pascal, salle Montesquieu, cour des écoles, salle polyvalente – pour une journée riche et variée qui plaira à tous, petits et grands ! Au programme : 10h : ouverture du festival n10 h : lecture projetée pour les enfants de 3 à 5 ans Une journée chez Mireille l’abeille yogi conte musical par Carole Gayraud n10h30 à 12h : initiation pétanque n10h30 : lecture projetée pour les enfants de 9 à 12 ans n11 h : jeu de rôle n11h15 : lecture projetée pour les enfants de 6 à 18 ans Une journée chez Mireille l’abeille yogi conte musical par Carole Gayraud n 12h : inauguration en présence des membres du Conseil Municipal Jeunes d’Hérépia 14h : reprise des dédicaces n14h : kamishibaï n14h30 à 16h : initiation pétanque n15h : jeu de rôle n15h à 16h : atelier dessin avec Myrtille Tournefeuille n17h30 : spectacle/conte dessiné Amazonia par Virginie Lagarde nEn fil rouge : dédicace des auteurs, jeux de société, jeux en bois, initiation aux échecs, espace lecture, point restauration, bouquiniste, ateliers divers, exposition… Organisé par les associations L’enfant Lire, Les chênes verts, Jeu de Mô, Les p’tits marrons, bibliothèque d’Hérépian, club d’échecs de Bédarieux, conseil municipal des jeunes en partenariat avec la Mairie d’Hérépian, la Communauté de communes Grand Orb, le Département et la Région.

dorine.godard@laposte.net +33 4 67 95 45 50

