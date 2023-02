La semaine POP’Rêves BDR Melay Catégories d’Évènement: Melay

Saône-et-Loire

La semaine POP’Rêves BDR, 20 mars 2023, Melay. La semaine POP’Rêves Lundi 20 mars, 08h00 BDR Pop, l’extraOrdinaire dans le QuOtidien BDR Melay Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Plusieurs activités proposées tous les jours de la semaine :

Acitivité 1)

Pop art, avec de la peinture sur photo du doudou de l’enfant. Doudou = objet iNDISPENSABLE du quotidien de l’enfant…

Activité 2)

Pop circuit, avec un circuit de voiture au sol de la crèche et au mur de la crèche. La voiture = objet du quotidien de l’enfant, dans les trajets pour aller à la crèche…

Activité 3)

Pop repas, avec un repas pris dans le sens contraire pour petits et grands. Le repas = besoin du quotidien de l’enfant…

Activité 4)

Pop Art’nature, avec une peinture en extérieur, GRANDEUR, ORIGINALITE, IMAGINATION…

Activité 5)

Pop’Musique, crèche sans jeux et on sort des objets du quotidien pour s’amuser : casserole, cuillière en bois…

Acitivité 6)

Pop’jeux, crèche sans jeux, uniquement des photos de leurs jeux du quotidien à la crèche au sol pendant une petite durée…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T08:00:00+01:00

2023-03-20T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Melay, Saône-et-Loire Autres Lieu BDR Adresse Melay Ville Melay lieuville BDR Melay Departement Saône-et-Loire

BDR Melay Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melay/

La semaine POP’Rêves BDR 2023-03-20 was last modified: by La semaine POP’Rêves BDR BDR 20 mars 2023 BDR Melay Melay

Melay Saône-et-Loire