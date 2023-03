Portes ouvertes Incubateurs des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes ouvertes Incubateurs des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris, 1 avril 2023, Paris. Portes ouvertes Incubateurs des Ateliers de Paris Samedi 1 avril, 14h00 BDMMA – ateliers de Paris Lors des JEMA et des portes ouvertes aux incubateurs des Ateliers de Paris, venez me découvrir. Bienvenue au coeur de mon Atelier, où vous pourrez découvrir mes créations picturales, hommage au monde végétal sauvage et urbain. Vous pourrez aussi découvrir les peintures murales sur mesure originales et raffinées que je crée en alliant les savoirs faire de la peinture décorative, traditionnels et contemporains. BDMMA – ateliers de Paris 28 rue faidherbe 75011 paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 12 47 36 »}, {« type »: « link », « value »: « http://artmural.ln »}, {« type »: « email », « value »: « artmural.ln@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00 Art mural peinture décorative Hélène Faivre

