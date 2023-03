Portes ouvertes aux incubateurs de la Ville de Paris : Cécile GRAY, bijoux-vêtements BDMMA – ateliers de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes ouvertes aux incubateurs de la Ville de Paris : Cécile GRAY, bijoux-vêtements BDMMA – ateliers de Paris, 1 avril 2023, Paris. Portes ouvertes aux incubateurs de la Ville de Paris : Cécile GRAY, bijoux-vêtements Samedi 1 avril, 14h00 BDMMA – ateliers de Paris Cécile Gray vous accueille dans son atelier, au BDMMA, incubateur de la Ville de Paris. Venez découvrir les réalisations en maille métallique et échanger avec la créatrice tout au long de la journée. À l’intersection entre le tissage, la broderie et la bijouterie, le travail de Cécile Gray s’inscrit à la fois dans les métiers d’art et dans l’innovation. En privilégiant le retour au geste et le contact avec la matière, la créatrice assemble les éléments les uns avec les autres, plutôt que de façonner la matière selon un dessin prédéfini. Ainsi elle reconnecte le design (penser) et l’artisanat (faire). Une démonstration est prévue à 14h. BDMMA – ateliers de Paris 28 rue faidherbe 75011 paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cecilegray.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bdmma.paris/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cecilegray.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/cecile_gray/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

