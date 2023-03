Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris, 1 avril 2023, Paris. Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris Samedi 1 avril, 14h00 BDMMA – ateliers de Paris Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez me découvrir aux Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris. Justine Gaignault est une créatrice textile française spécialisée en tissage pour la décoration intérieur. Son travail s’articule autour du mélange de différentes fibres et matières afin de créer des textures inédites. BDMMA – ateliers de Paris 30 rue du faubourg saint-antoine – 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://justinegaignault.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00 tissage fils Collection textile_Virginie Ribaut

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu BDMMA - ateliers de Paris Adresse 30 rue du faubourg saint-antoine - 75012 Paris Ville Paris Lieu Ville BDMMA - ateliers de Paris Paris

BDMMA - ateliers de Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris BDMMA - ateliers de Paris 1 avril 2023 BDMMA - ateliers de Paris Paris Paris

Paris