Portes ouvertes incubateur des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris, 1 avril 2023, Paris. Portes ouvertes incubateur des Ateliers de Paris Samedi 1 avril, 14h00 BDMMA – ateliers de Paris Portes ouvertes de l’atelier Fables, atelier de joaillerie contemporaine installé dans l’incubateur des Ateliers de Paris depuis 2021. Fables est un atelier de joaillerie contemporaine aux créations engagées, fondé par Estelle Riquelme et Julie Dorey. À l’occasion des JEMA 2023, les deux créatrices vous ouvrent les portes de leur atelier pour vous faire découvrir les dessous de la création et fabrication de leurs bijoux. Au programme, démonstration de soudure, sertissage et gouaché. BDMMA – ateliers de Paris 30 rue du faubourg saint-antoine – 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://atelierfables.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelierfables/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@atelierfables.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

