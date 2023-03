Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris, 1 avril 2023, Paris.

Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris Samedi 1 avril, 14h00 BDMMA – ateliers de Paris

De 14h à 16h

Atelier découverte 8-12 ans :

Découverte de la peinture décorative et de la dorure

Création d’un petit panneau de ciel étoilé au cours d’un atelier de 2h au sein de l’incubateur.

Tout le matériel est fourni, prévoir son propre tablier pour protéger les vêtements.

Inscription gratuite limitée à 6 participants, via weezevent : https://my.weezevent.com/atelier-decouverte-peinture-et-dorure-8-12-ans

De 16h à 19h

Découverte des créations de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

peinture décors

Luana Rocchesani