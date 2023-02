Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris BDMMA – ateliers de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes ouvertes incubateurs des Ateliers de Paris
Samedi 1 avril, 14h00
BDMMA – ateliers de Paris

Visite d'atelier : Juliette Berthonneau est designer textile, diplômée d'un master à la Swedish School of Textiles. Tissages 3D, surfaces plissées, elle crée des textiles innovants, autoportants et singuliers. Soucieuse d'améliorer les méthodes de production textile, elle explore tant les technologies industrielles que les savoir-faire artisanaux. Elle utilise le pli pour structurer la matière, propose des surfaces à la fois flexibles et rigides, des formes légères et motifs en volume. Visuel délicat et propriétés techniques donnent à ces tissus des applications multiples et nouvelles, liées à l'architecture, au confort et au geste.

Atelier enfant prévu : DÉPLI, une découverte des textiles plissés, éléments de construction pour architectures éphémères

BDMMA – ateliers de Paris
30 rue du faubourg saint-antoine – 75012 Paris

