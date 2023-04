BDégustation : Florent Grouazel et Younn Locard présentent la BD « Révolution » La Quincave Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 29 avril 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Florent Grouazel et Younn Locard vont présenter le 2nd Tome (Égalité) de la BD « Révolution», paru en janvier 2023 chez Actes Sud et dont le Tome 1 avait été récompensé avec le prix Angoulême du meilleur album de l’année. Après avoir remporté le prix Angoulême du meilleur album de l’année avec le Tome I (Liberté) de « Révolution », Florent Grouazel et Younn Locard poursuivent leur aventure révolutionnaire avec ce Tome II (Égalité) paru en janvier 2023 chez Actes Sud. Un travail juste impressionnant sur lequel nous aurons le plaisir de pouvoir échanger en présence des auteurs et sous la modération de Pierre Serna, professeur d’histoire moderne à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et directeur de l’Institut d’Histoire de la Révolution Française. Le(s) vin(s) choisi(s) par les auteurs sera à découvrir (et à déguster!) lors de la soirée de la rencontre. La Quincave 17 rue Bréa 75006 Paris Contact : 1bouquin.1vin@gmail.com https://www.facebook.com/1bouquin1vin/ https://www.facebook.com/1bouquin1vin/ https://www.instagram.com/1bouquin.1vin/

