BD & Vin Gauriac, 7 mai 2022, Gauriac.

BD & Vin Château Lacouture 3 Route du Fronton Gauriac

2022-05-07 – 2022-05-08

Gauriac Gironde Gauriac

Cette année, le salon de la BD et du Vin réunit environ 30 auteurs (dessinateurs, scénaristes, coloristes)

Animations gratuites, dédicaces, conférence “l’Histoire dans la BD”, exposition ” l’Incroyable histoire du vin”, atelier dessin pour enfants (apprendre à dessiner des personnages et des chibis)

Vente de Bd assurée par une librairie sur place

Restauration sur place ( traiteur et restauration rapide) réservation souhaitée au 06 62 10 82 31.

+33 5 57 64 82 31

Château Lacouture

Château Lacouture 3 Route du Fronton Gauriac

