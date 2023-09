VTT Vignes 2023 Bd Roger Bernard Pertuis, 8 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Randonnée VTT ouverte à toutes et à tous à partir de 8 ans.

Accessible au plus grand nombre, les amoureux de monotraces et de beaux paysages pourront profiter de 4 circuits adaptés aux débutants, aux sportifs et plus expérimentés..

2023-10-08 07:45:00 fin : 2023-10-08 14:30:00. EUR.

Bd Roger Bernard Ecole Pierre Augier

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mountain bike tours open to all, aged 8 and over.

Accessible to the widest possible audience, lovers of single-track trails and beautiful landscapes can enjoy 4 circuits suitable for beginners, sports enthusiasts and the more experienced.

Recorrido en bicicleta de montaña abierto a todos a partir de 8 años.

Accesible al mayor número de personas posible, los amantes de los senderos de una sola pista y de los bellos paisajes podrán disfrutar de 4 circuitos aptos para principiantes, aficionados al deporte y los más experimentados.

Diese Mountainbike-Tour ist für alle ab 8 Jahren offen.

Für die meisten zugänglich, Liebhaber von Monotrails und schönen Landschaften können von 4 Strecken profitieren, die für Anfänger, Sportler und Erfahrene geeignet sind.

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de Tourisme de Pertuis