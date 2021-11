Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne BD Quizz Battle Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

BD QUIZZ BATTLE Samedi 20 novembre à 19h – Chapikiosque Avec Yassine De Vos et Charlotte Moatti des éditions Articho aux commandes de la soirée, embarquez pour un jeu décoiffant avec des auteurs décoiffés qui vont rivaliser d'adresse et d'agilité graphique pour vous faire gagner des lots surprises. Mais pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous faudra aussi participer à ce jeu basé sur l'humour et la convivialité. Le but : découvrir toute la diversité de la BD actuelle, tester vos connaissances et passer un beau moment de BD ! Gratuité – Tout public

