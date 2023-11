Conférence « L’affaire des eaux de Barret » Bd Paul Cezanne Gardanne, 18 novembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

La LPO Paca organise une toute nouvelle conférence à Gardanne sur « l’affaire des eaux de Barret »..

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 16:30:00. .

Bd Paul Cezanne Médiathèque Nelson Mandela

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



LPO Paca is organizing a brand new conference in Gardanne on the « Barret water affair ».

LPO Paca organiza en Gardanne una conferencia inédita sobre el « asunto del agua de Barret ».

Die LPO Paca organisiert in Gardanne eine brandneue Konferenz über die « Barret-Wasser-Affäre ».

