A l’ombre d’un arbre : lectures dans le parc Bd Paul Cézanne Gardanne, 21 juillet 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

Sur le chemin du marché… juste pour le plaisir de partager un moment de lecture ensemble à l’air libre, une Boîte à histoires version été..

2023-07-21 10:30:00 fin : 2023-07-21 11:00:00. .

Bd Paul Cézanne Médiathèque Nelson Mandela

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the way to the market? just for the pleasure of sharing a moment of reading together in the fresh air, a summer version of the Story Box.

De camino al mercado… sólo por el placer de compartir un momento de lectura juntos al aire libre, una versión estival de la Caja de los Cuentos.

Auf dem Weg zum Markt? einfach aus Spaß an der Freude, gemeinsam im Freien zu lesen, eine Sommerversion der Boîte à histoires.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme de Gardanne