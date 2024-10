BD Mania Espace culturel L’Eolienne Arnage, samedi 23 novembre 2024.

BD Mania

Espace culturel L’Eolienne 67, rue des Collèges Arnage Sarthe

Les 23 et 24 novembre, Arnage organise la 22e édition du festival BD Mania !

Rendez-vous incontournable des amateurs de bandes dessinées en Sarthe, cette année, le programme s’annonce encore riche et varié !

Les dédicaces d’auteurs, les stands de BD d’occasion, les animations telles que les expositions, le spectacle jeunesse ‘‘Piraterie’’, les rencontres, les battles BD et bien d’autres… raviront le public.

Et comme à l’accoutumée le concours de planches BD amateur sera proposé en partenariat avec Insolit’ Association (envoyez vos planches avant le 5 nov.).

et le bingo BD !

Partez en quête des personnages cachés dans Arnage et remportez des lots !

Les personnages des auteurs invités sont cachés dans la ville chez des commerçants partenaires. Récupérez une carte Bingo BD et retrouvez ces malicieux personnages !

A gagner des bandes dessinées et des pass prioritaires pour les dédicaces !

Les cartes peuvent être récupérées à la Médiathèque, dans le bulletin Arnage Ma Ville, ou en ligne sur les sites Internet et réseaux sociaux.

Tirage au sort des gagnants à la médiathèque le mercredi 20 novembre à 16h. .

