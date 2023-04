BD mangas Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

BD mangas Centre Paris Anim’ Mathis, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

.Public enfants adolescents. payant 24€ pour tous ! Stage de bande dessinée japonaise pour les 8-15 ans Stage pour les 8-15 ans Stage de 14h à 16h du 24 au 28 avril Dans cet atelier, vos enfants et adolescents découvriront les techniques du dessin et du scénario pour réaliser leur propre manga (bande dessinée japonaise). Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-bd-mangas 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-bd-mangas

Canva

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mathis Adresse 15 rue Mathis Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Mathis Paris

Centre Paris Anim' Mathis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

BD mangas Centre Paris Anim’ Mathis 2023-04-24 was last modified: by BD mangas Centre Paris Anim’ Mathis Centre Paris Anim' Mathis 24 avril 2023 Centre Paris Anim' Mathis Paris Paris

Paris Paris