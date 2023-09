VIA AETERNA > « Vanessa Wagner – piano » Bd Leon Jozeau Marigné Avranches, 14 octobre 2023, Avranches.

Avranches,Manche

« Glass Night »

Glass : Opening

Glass : Etudes n°7, 8, 9, 10, 11 et 12

Glass : Metamorphosis 2

Glass : Mad Rush

Un programme qui nous invite à un ressenti différent de l’écoulement du temps, comme une pensée qui se déroule sans début ni fin, dans une nuit sans sommeil…

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Bd Leon Jozeau Marigné Théâtre

Avranches 50300 Manche Normandie



« Glass Night

Glass : Opening

Glass : Etudes n°7, 8, 9, 10, 11 and 12

Glass : Metamorphosis 2

Glass : Mad Rush

A program that invites us to experience the passage of time differently, like a thought that unfolds without beginning or end, in a sleepless night…

Tickets available from the Tourist Information Offices of the Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

« Noche de cristal

Glass : Inauguración

Glass : Estudios n°7, 8, 9, 10, 11 y 12

Glass : Metamorfosis 2

Glass : Locura

Un programa que nos invita a vivir el paso del tiempo de otra manera, como un pensamiento que se despliega sin principio ni fin, en una noche de insomnio…

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

« Glass Night »

Glass: Opening

Glass: Etüden Nr. 7, 8, 9, 10, 11 und 12

Glass: Metamorphosis 2

Glass: Mad Rush

Ein Programm, das uns zu einem anderen Empfinden des Zeitablaufs einlädt, wie ein Gedanke, der sich ohne Anfang und Ende entfaltet, in einer schlaflosen Nacht…

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

