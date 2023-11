Vide ta chambre Bd Lénine Eymoutiers, 10 décembre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Vide ta chambre (jouets, puériculture, vêtements ect…) ouvert à tous de 9h à 18h. Passage du Père Noël à 16h00. Vente de crêpes, gâteaux, boissons toute la journée. Inscriptions obligatoires pour les exposants (arrivée à partir de 7h30)..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Bd Lénine Salle polyvalente

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Empty your room (toys, childcare, clothes, etc.) open to all from 9am to 6pm. Santa Claus visits at 4pm. Pancakes, cakes and drinks on sale all day. Compulsory registration for exhibitors (arrival from 7.30am).

Vaciado de la habitación (juguetes, puericultura, ropa, etc.) abierto a todos de 9.00 a 18.00 h. Visita de Papá Noel a las 16 h. Venta de tortitas, pasteles y bebidas durante todo el día. Inscripción obligatoria para los expositores (llegada a partir de las 7.30 h).

Leere dein Zimmer (Spielzeug, Kinderpflege, Kleidung usw.), offen für alle von 9 bis 18 Uhr. Der Weihnachtsmann kommt um 16 Uhr vorbei. Verkauf von Crêpes, Kuchen und Getränken den ganzen Tag über. Obligatorische Anmeldungen für Aussteller (Ankunft ab 7:30 Uhr).

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Portes de Vassivière