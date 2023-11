Fête de Noël Bd Lénine Eymoutiers, 9 décembre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Vos commerçants et artisans vous offrent une belle fête de Noël. Dès 14h30 jeux de société. A 15h30 spectacle de magie. Venue du Père Noël: les enfants pourront lui donner leurs lettres. Au moment du goûter : chocolat chaud offert aux enfants. Karaoké enfants en fin d’après-midi. Début de soirée Karaoké adultes. Tirage au sort de la tombola de Noël qui aura lieu dans vos commerces du 24/11 au 08/12. 20h30 Soirée dansante avec dresscode Noël si possible (rouge, vert, doré, argent ou tenue de réveillon). Sur place: buvette avec vin chaud, chocolat chaud et boissons fraiches. Petite restauration: soupe, bretzels garnis chauds, tartines chaudes, crêpes..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Bd Lénine Salle des fêtes

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Your shopkeepers and craftsmen offer you a wonderful Christmas party. From 2.30pm board games. At 3.30pm, a magic show. Santa Claus comes: children can give him their letters. At snack time: hot chocolate for children. Children’s karaoke at the end of the afternoon. Early evening adult karaoke. Draw for the Christmas tombola to be held in your shops from 24/11 to 08/12. 8:30 pm Dance party with Christmas dresscode if possible (red, green, gold, silver or New Year’s Eve attire). On-site refreshment bar with mulled wine, hot chocolate and cold drinks. Snacks: soup, hot pretzels, hot toast, crêpes.

Tus comerciantes y artesanos te ofrecen una gran fiesta de Navidad. A partir de las 14.30 h, juegos de mesa. Espectáculo de magia a las 15.30 h. Papá Noel estará presente: los niños podrán entregarle sus cartas. A la hora de la merienda: chocolate caliente para los niños. Karaoke para los niños al final de la tarde. Karaoke para adultos al principio de la tarde. Sorteo de la tómbola de Navidad, que se celebrará en sus tiendas del 24/11 al 08/12. 20.30 h Fiesta de baile con código de vestimenta navideño si es posible (rojo, verde, dorado, plateado o atuendo de Nochevieja). En el lugar: bar de refrescos con vino caliente, chocolate caliente y bebidas frías. Aperitivos: sopa, pretzels calientes, tostadas calientes, tortitas.

Ihre Händler und Handwerker bieten Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Ab 14:30 Uhr Gesellschaftsspiele. Um 15:30 Uhr Zaubershow. Der Weihnachtsmann kommt: Die Kinder können ihm ihre Briefe geben. Zum Zeitpunkt des Snacks wird den Kindern heiße Schokolade angeboten. Karaoke für Kinder am späten Nachmittag. Am frühen Abend Karaoke für Erwachsene. Verlosung der Weihnachtstombola, die vom 24.11. bis zum 08.12. in Ihren Geschäften stattfindet. 20:30 Uhr Tanzabend mit weihnachtlichem Dresscode (rot, grün, gold, silber oder Silvesterkleidung), wenn möglich. Vor Ort: Getränkestand mit Glühwein, heißer Schokolade und kalten Getränken. Kleine Snacks: Suppe, warme Brezeln, warme Brote, Crêpes.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Portes de Vassivière