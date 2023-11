Le Polar s’écoute, se chante et se déguste Bd Lénine Eymoutiers, 18 novembre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Placé sous le signe d’Epicure et de la Culture, retrouvez l’ auteur Franck Linol, bien connu des amateurs de polar, autour de ses héros favoris, les commissaires Dumontel et Varlaud, lors d’un spectacle littéraire et musical. A la fin du spectacle, dégustation avec le cellier d’Olivier et séance de dédicaces. Réservation conseillée..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Bd Lénine Salle polyvalente

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Under the sign of Epicure and Culture, meet author Franck Linol, well known to thriller fans, around his favorite heroes, commissaires Dumontel and Varlaud, during a literary and musical show. At the end of the show, wine tasting with Le Cellier d’Olivier and book signing. Reservations recommended.

Bajo el signo de Epicuro y Cultura, conozca al escritor Franck Linol, muy conocido por los aficionados a las novelas policíacas, en torno a sus héroes favoritos, los comisarios Dumontel y Varlaud, durante un espectáculo literario y musical. Al final del espectáculo, degustación de vinos con Le Cellier d’Olivier y firma de libros. Se recomienda reservar.

Unter dem Zeichen von Epikur und Kultur treffen Sie den Autor Franck Linol, der Krimifans wohlbekannt ist, und seine Lieblingshelden, die Kommissare Dumontel und Varlaud, in einer literarischen und musikalischen Vorstellung. Am Ende der Vorstellung gibt es eine Weinprobe mit dem Weinkeller von Olivier und eine Autogrammstunde. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Portes de Vassivière