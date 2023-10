Quand les étoiles filent la tapisserie Bd Lénine Eymoutiers, 24 octobre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

La tapisserie Ciel englouti, Robert Wogensky, Tissage Atelier Pierre Legoueix (1964) s’offre une sortie !

Rdv à 18h, pour la conférence d’Alice Bernadac, Conservatrice de la Cité de la Tapisserie d’Aubusson, suivie d’un verre de l’amitié. La tapisserie sera visible dès 16h30 (découverte de l’œuvre animée par la médiatrice culturelle et discussion sur la RICE avec les chargés de mission du Parc)..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

Bd Lénine Salle polyvalente

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The tapestry Ciel englouti, Robert Wogensky, Tissage Atelier Pierre Legoueix (1964) gets a night out!

Join us at 6pm for a talk by Alice Bernadac, Curator of the Cité de la Tapisserie d’Aubusson, followed by a friendly drink. The tapestry will be on view from 4:30 pm (discovery of the work led by the cultural mediator and discussion of the RICE with the Park’s project managers).

El tapiz Ciel englouti, Robert Wogensky, Tissage Atelier Pierre Legoueix (1964) está de fiesta

A las 18:00 h, Alice Bernadac, conservadora de la Cité de la Tapisserie d’Aubusson, ofrecerá una conferencia seguida de un aperitivo. El tapiz estará expuesto a partir de las 16.30 h (descubrimiento de la obra a cargo de la mediadora cultural y coloquio sobre el RICE con los responsables del proyecto del Parque).

Der Wandteppich Ciel englouti, Robert Wogensky, Webstuhl Atelier Pierre Legoueix (1964) ist zu besichtigen!

Treffpunkt ist um 18 Uhr für den Vortrag von Alice Bernadac, Konservatorin der Cité de la Tapisserie d’Aubusson, gefolgt von einem Glas Freundschaft. Der Wandteppich wird ab 16:30 Uhr zu sehen sein (Entdeckung des Werks unter der Leitung der Kulturvermittlerin und Diskussion über die RICE mit den Beauftragten des Parks).

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Portes de Vassivière